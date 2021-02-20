7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 2/ 2021 شهدت العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرز 7 منها، بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال، وسلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال، وبيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب.

بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال

قامت الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3910 بأحدث طائراتها من طراز الايرباص A320Neo لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة الي مطار دار السلام بتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

الأهلى: مباراة سيمبا في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة

أكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى أن الموعد الذى تلقاه النادى بشأن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني هو الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وليس التاسعة كما أعلن مسئولو سيمبا، لافتا أن الفريق سيغادر القاهرة بعد قليل على الموعد السابق دون أي تغيير.

سلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال

أعلن جهاز الكرة بنادي الزمالك، سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق، قبل رحلة السفر إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

عبد الله جمعة يكشف حقيقة تصريحات وكيله ورفض التجديد للزمالك

نفى عبد الله جمعة ظهير ايسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التصريحات التى أدلى بها حازم أبو الفتوح وكيل اللاعبين، بعدما أكد الأخير إنه وكيل أعمال اللاعب وإن عبد الله لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل

مدرب حراس الزمالك يُعالج أخطاء أبو جبل فى لقاء الإسماعيلى قبل مواجهة تونجيث

حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة الأخطاء التى ارتكبها محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

بيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب

استعاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أمس الخميس، فى المباراة المقرر لها فى الساعة السادسة من مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، فى إياب دور الـ 32 التكميلى من الكونفدرالية الأفريقية.

جونيور آجايى بعد فوزه لاعب الجولة بدورى الأبطال: الأهلى فوق وشكرا للجماهير