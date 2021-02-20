شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة المقاصة ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة غداً السبت في على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يعاونه كلاً من أسامة عبد اللطيف ومحمد السيد والسيد محمد حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وإبراهيم محجوب حكم مساعد فيديو.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة تدريباته استعدادا لمواجهة منافسه مصر المقاصة غدا السبت، ضمن المعسكر الذي أقامه الفريق الدجلاوي بالعين السخنة، عقب فوزه الأخير على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وركز التشيلي ماريو سالاسا المدير الفني لفريق وادى دجلة خلال التدريب بشكل كبير على علاج أخطاء خط الدفاع في التمركز والرقابة وعملية بناء الهجمة، والتي كلفت الفريق خسارة عدد كبير من النقاط في الدوري خلال الفترة الماضية.

ويمر فريق وادى دجلة بظروف صعبة على مستوى النتائج في مسابقة الدوري حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 4 مباريات بينما خسر 6 لقاءات.

جدير بالذكر أن وادي دجلة حجز المقعد لأول في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي يثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وسجل أهداف وادي دجلة كل من، رودني أنطوي في الدقيقة 21 ومحمد هلال في الدقيقة 55، وجورجينيو في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف البنك الأهلي محمد دبش في الدقيقة 42.