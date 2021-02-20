شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: نقدّر المريخ السودانى.. ولا نعلم شيئا عن شكوى كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن ناديه لا يعلم شيئا عن تقدم نادي المريخ شكوى ضد محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه تجاه عبد الرحمن إسحاق "كرنقو" لاعب الفريق السوداني، على هامش مباراة الفريقين بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحترم المريخ كناد كبير وشعب السودان الشقيق، مؤكدا أن واقعة كهربا لم يحدث بها أي خروج عن النص ومجرد مشادة عابرة في المباراة، ولا صحة لما يتردد عن تلفظ لاعب الأهلي بعبارات عنصرية في حق لاعب المريخ.

وشدد المصدر على أن الأهلي تربطه علاقات قوية مع نادي المريخ ومسئوليه ومجلس إدارته، بدليل أن المريخ كان أول ناد يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم ومنحه الدرع الخاص به. وأضاف أن الأهلي تأكد من عدم حدوث الواقعة وما يتم تناوله في وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن صحيفة "كفر ووتر" السودانية زعمت أن نادي المريخ السوداني تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد كهربا بسبب "التلفظ بألفاظ عنصرية ضد عبد الرحمن إحساحق لاعب الفريق السوداني.