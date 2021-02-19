شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة وجدول مباريات الدوري الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد جدول مباريات الدوري الإنجليزي السبت 20 فبراير لعب 4 مباريات من أهم تلك المباريات بالنسبة للمصريين مباراة ليفربول وايفرتون فى الدوري الإنجليزى الممتاز، ويحب المصريون متابعة مباريات ليفربول Liverpool من أجل مشاهدة النجم المصري محمد صلاح Mohamed Salah الذى يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 اليوم.

يلعب فريق ليفربول ضد إيفرتون الثلاثاء 20 فبراير 2021 فى الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل مجموعة قنوات بين سبورت مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورت 1 – beIN Spoerts HD 1 وأيضًا قناة بين سبورت 2 – beIN Spoerts HD 2 ، وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزى الممتاز، وستنقل أيضًا القناتين باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

مباراة تشيلسي ضد ساوتهامبتون |> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة – الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية .

مباراة بيرنلي ضد ويست بروميتش |> الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة – الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية .

مباراة ليفربول ضد إيفرتون Liverpool vs Everton |> الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة – الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية .

مباراة فولهام ضد شيفيلد يونايتد |> الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة – الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية .

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