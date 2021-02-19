شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: جالاتا سراي سيفُعل بند شراء مصطفى محمد.. يشبهونه بـ«دروجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن مصطفى محمد، حقق نجاح كبير في تجربة احترافه في نادي جالاتا سراي التركي.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصطفى محمد طموحه كبير وفرق كبير باين بينه وبين رمضان صبحي اللي كنت بتمنى أنه يحترف زيه».

وتابع: «مصطفى محمد يتم تشبيهه في تركيا بدروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وهو نجم كبير في الكرة الأفريقية والعالمية».

وأكد «الصقر» أن نادي جالاتا سراي معجب جدًا بإمكانيات مصطفى محمد ويثق في قدراته بشكل كبير، مضيفًا: «مصطفى محمد سدد ضربة جزاء في أولى مبارياته في فريقه وهو ما يؤكد إمكانيات اللاعب الكبيرة».

وأشار: «نادي جالاتا سراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد في أقرب وقت لأنه لاعب متألق ومهم».