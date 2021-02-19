شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية الدولية تعلن مشاركة رياضي روسيا بمسمى «أر أو سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضيين الروس سيشاركون في منافسات أولمبياد طوكيو وبكين المقبلتين، تحت مسمى «أر.أو.سي»، وهو اختصار للجنة الأولمبية الروسية.

ويحظر على روسيا التنافس كدولة لمدة عامين، بسبب ممارسات تعاطي المنشطات في البلاد، ولا يمكنها استخدام الرموز الوطنية، مثل العلم وعزف النشيد في الأولمبياد الصيفي، المقرر في طوكيو هذا العام، أو الشتوي المزمع في بكين، في فبراير 2022، بالإضافة إلى بطولات العالم والأحداث الكبرى الأخرى.

ولن يتم استخدام الاسم الكامل للجنة الأولمبية الروسية، بينما ستظهر الألوان الروسية في علم الفريق، وشعار «أر.أو.سي» مع خطوط باللون الأبيض والأزرق والأحمر، فوق الحلقات الأولمبية الخمس.

ولم يتم تحديد بعد الموسيقى التي سيتم عزفها، في حفل توزيع الميداليات بالنسبة لروسيا، حيث ستخضع لموافقة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

ولم يسمح لروسيا أيضا بالمشاركة كدولة، في دورة الألعاب الشتوية في بيونج تشانج، عام 2018، وشارك الرياضيون كرياضيين أولمبيين من روسيا.