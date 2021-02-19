شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: صفقة كامافينجا ستتكلف الكثير من المال.. وريـال مدريد لن يقدر على إتمامها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه جوناثان بارنيب، وكيل أعمال الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، صدمة كبيرة لريـال مدريد بشأن إمكانية ضم اللاعب.

وقال بارنيت، لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «التعاقد مع كامافينجا لن يكون رخيصًا، الصفقة ستتكلف الكثير من المال، إذا كان هناك ناد يعتقد أنه يستطيع شراء كامافينجا بسعر رخيص، فلن يتمكن من ذلك، قيمة الصفقة سيتجاوز 50 مليون دولار».

وأضاف: «الريـال واحد من 4 أو 5 أندية مهتمة بضم كامافينجا، لكن قبل كل شيء، الريـال يمر بأوقات عصيبة الآن، حاله مثل حال جميع الأندية الإسبانية، للأسف علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، ربما لا تستطيع الفرق الإسبانية تحمل تكاليف كامافينجا».

وبسؤاله عن نسبة انتقال كامافينجا للريـال، من أجل إيضاح الأمر للجماهير، قال: «بسبب الطريقة التي تعاملوا بها مع جاريث بيل، لست بحاجة إلى التحدث معهم أو إخبارهم بأي شيء».

وارتبط اسم كامافينجا، 18 عاما، بالانتقال للريـال، الصيف المقبل؛ حيث يضعون عليه آمالًا كبيرة لخلافة البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب.