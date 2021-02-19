شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يتحدث عن فرص زياش وجاهزية أبراهام قبل مواجهة ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب تشيلسي، توماس توخيل، أنه يتحمل مسؤولية عدم حصول الدولي المغربي حكيم زياش على دقائق كافية للتعبير عن نفسه في الفترة الأخيرة.

ويمر تشيلسي بفترة مميزة على صعيد النتائج منذ قدوم توخيل، الذي تسلم المهمة قبل 4 أسابيع خلفًا للمدرب المقال فرانك لامبارد، لكن زياش دائما ما يلازم دكة البدلاء منذ قدوم المدرب الألماني، ويلعب تشيلسي ضد ساوثهامبتون ضمن الجولة 25 من البريميرليج، غدا السبت.

وقال توخيل، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «إنها مسؤوليتي، وقراري، بالنسبة لحكيم وعدد آخر من اللاعبين هناك العديد من القرارات الصعبة التي يتوجب اتخاذها، إنه أمر جيد لأنه يعني أننا نتمتع بالجودة، هذا يعني أن حكيم يعاني في هذه اللحظة، أستطيع تفهم ذلك، لكنها مسؤوليتي، أعرف أن حكيم لا يستطيع استعراض قدراته أكثر، لكن عندما أنظر للتناغم وبرنامج المباريات في الأيام المقبلة، أنا متأكد أننا سنحتاج لجميع لاعبينا».

وتحدث توخيل عن لاعبه المصاب، الأمريكي بوليسيتش، فقال: «إنها وظيفتنا أن نستخرج الأفضل منه، إنه تحد الآن لتطوير مستواه والحفاظ عليه، لسنا قلقين، الفريق الطبي يعمل على ذلك، توقف عن التدريب في الأمس، لن أقول إنها إصابة، الأمر الأهم بالنسبة لكريستيان أن يحتفظ بالإيجابية».

وعن الحارس الأساسي بين ميندي وكيبا أريزابالاجا الذي شارك في المباراة الأخيرة بالدوري، قال توخيل: «لم يتغير شيء، ميندي الحارس رقم 1 ويستحق ذلك، يجب أن تكون الأمور واضحة، لم تتغير الأمور، نحتاج 3 حراس أقوياء والكل جاهز، الهدف هو الوصول لأبعد مدى في هذا النادي، نحتاح 22 لاعبا جاهزا الآن، إذا توجب الأمر أن تكون جاهزا لمدة 5 دقائق، فعليك ذلك».

وأعلن توخيل عن اقتراب اكتمال جاهزية مهاجمه تامي أبراهام للمشاركة أمام ساوثهامبتون رغم إصابته في المباراة الأخيرة.

وأوضح: «نحن سعداء للغاية، لأن تامي يشعر بحال جيدة ولائق للتمرين اليوم، إذا سارت الأمور على نحو جيد سيكون ضمن التشكيلة، سيغيب تياجو سيلفا عن اللقاء، ليس جاهزًا بعد، ويعاني كريستيان بوليسيتش من بعض المشاكل في الفخذ».