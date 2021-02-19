شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعيّن حسن موسى مديرًا فنيًا للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي طنطا، برئاسة فايز عريبي، تعيين حسن موسى، مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول بالنادى، وتوجيه الشكر لعلاء صابر، مدرب الفريق.

ويعانى فريق طنطا في دورى الدرجة الثانية ويصارع على عدم الهبوط بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مع رضا عبدالعال، الذي تولى المسؤولية الفنية خلال الفترة الأخيرة من الموسم الماضى، وهبط مع الفريق لدورى الدرجة الثانية، لكنه لم يقدم للفريق أي شيء يذكر.