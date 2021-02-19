شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى: ليفانتى فريق رائع وسنلعب للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الاختيار ما بين كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند وأوضح أنهما يشكلان ثنائيا رائعا وإذا لعبا سويا في ناد واحد سيكون فريقا عظيما لا مثيل له.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفانتي في الليجا: «إنهما لاعبان كبيران ويحظيان بشخصيتين مختلفتين، يمكن أن يكونا متوافقين إذا لعبا سويا والنادي الذي سيتمكن من التوقيع معهما سيكون فريقا عظيما».

ويسعى فريق العاصمة لتعزيز صدارته لليجا وتوسيع الفارق مع ريال مدريد وبرشلونة، وأكد سيميوني أن المستطيل الأخضر هو الفيصل لمعرفة مستوى فريقه، بعد تعادلين وضغط المباريات خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى المواجهات القوية المقبلة والتي يستهلها الروخيبلانكوس الثلاثاء بملاقاة تشيلسي والتي ستكون خامس مباراة في 16 يوما.

وقال سيميوني: «نتابع ما يحدث، الحديث لا يؤثر كثيرا، بعيدا عن التصورات التي يبنيها المرء، الأمر الوحيد الذي يحتسب هو الواقع، سيظهر الملعب مستوانا الحالي».

وأضاف: «سنواجه فريقا يلعب بصورة رائعة، تمكن من تغيير خطته عدة مرات ومارس الضغط العالي، والارتكان للدفاع ثم شن هجمات مضادة خطيرة، فريق لديه حلول، لكننا سنلعب للفوز».