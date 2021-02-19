شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف ضم «بيرنات» من باريس سان جيرمان مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي برشلونة، يستهدف إبرام صفقة مجانية من صفوف باريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع الإسباني خوان بيرنات، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد بيرنات بنهاية الموسم الجاري، مع العلم أن الفريق لم يستفاد من اللاعب هذا الموسم، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة باريس سان جيرمان ستقيم مستقبل بيرنات مع النادي، وما إذا كانوا سيعرضون عليه التجديد أو الرحيل، وأكدت أن بيرنات يعتبر هدفا لبرشلونة، الذي يسعى لتدعيم جبهته اليسرى، في ظل تقدم عمر جوردي ألبا، وعدم الاقتناع بمستوى جونيور فيربو.

وأشارت إلى أن بيرنات واحدا من 3 صفقات يستهدفهم برشلونة في الصيف، إلى جانب ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، ويعتبر رحيل خوان بيرنات هو الأقرب في الصيف، خاصة في ظل تألق لايفن كورزاوا، إضافة إلى حاجته لوقت كي يستعيد مستواه.

ومع ذلك، فإن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ضم خوان بيرنات، خاصة في ظل رغبة إشبيلية أيضا في الحصول على خدماته.