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طبيب الزمالك يصل إلى السنغال

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى السنغال منذ قليل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي، إداري الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة، غدًا السبت، متوجهة إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقررة إقامتها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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