شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يصل إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى السنغال منذ قليل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي، إداري الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة، غدًا السبت، متوجهة إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقررة إقامتها، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.