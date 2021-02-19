شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 9 لاعبين عن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد.. وانضمام 6 من «كاستيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، غدا السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن مباريات الجولة الـ 24 لليجا.

وشهدت القائمة، العديد من الغيابات المؤثرة مثل سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدر ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

وضمت القائمة 19 لاعبا من بينهم 6 لاعب من ريال مدريد كاستيا «فريق الرديف»، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا- لونين- ألتوب.

الدفاع: فاران- ناتشو- ميندي- شوست- ميجيل.

الوسط: كروس- مودريتش- كاسيميرو- إيسكو- أريباس- بلانكو.

الهجوم: أسينسيو- فاسكيز- فينيسيوس- ماريانو- هوجو دورو.