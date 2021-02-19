شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن موقف المصابين من مباراة إيفرتون.. وتقدير محمد صلاح وأخطاء أليسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أنه لم يقرر إذا كان سيشرك نابي كيتا، لاعب وسط الفريق، في لقاء السبت أمام إيفرتون، بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول من خلال لقاء إيفرتون، تحسين موقعه على جدول الترتيب، بعدما هبط للمركز السادس، عقب تلقيه 3 هزائم متتالية، قلصت بشكل كبير آماله في الاحتفاظ باللقب.

وغاب كيتا عن صفوف ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، وكان قريبا من المشاركة أمام لايبزج في دوري أبطال أوروبا لولا معاناته من المرض.

لكن كلوب ألمح إلى إمكانية تواجده أمام إيفرتون، وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «نابي تدرب أمس مع الفريق، ويتوجب أن نرى كيف باستطاعتنا استغلال ذلك، فابينيو لم يتدرب معنا، إنه يقترب، وميلنر بات قريبا أيضا، وجوتا كذلك، لكن ليس لدرجة المشاركة نهاية هذا الأسبوع، الكل يعرف أهمية الدفاع لتحقيق النجاح، مباراة لايبزج كانت مؤشرا جيدا لقدرتنا على التعامل مع أخطائنا السابقة».

وسئل كلوب عن السبب وراء عدم حصول نجمه محمد صلاح على التقدير الكافي لدوره المهم هذا الموسم، فأجاب، «لا يجب أن تسألوني حول سبب عدم حصوله على التقدير، إنه أمر لا يمكن تفسيره، واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز بكرة رأسية في منطقة جزائنا عندما كان أنجيلينو لاعب لايبزيج ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا».

وعن أخطاء أليسون قال كلوب: «أثق به، لم يتغير شيء، كلنا بشر وظهر ذلك بوضوح في المباراتين الأخيرتين، ليست مشكلة، الأمر يتعلق بالعمل وهو يقوم بذلك، لا يصف نفسه بأنه من الطراز العالمي، وهو ذكي لدرجة تجعله يتجاهل الأخطاء، الأمر طبيعي للغاية».

وأثنى كلوب على مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي، قائلا: «مدرب مثل كارلو يساعد أي فريق في العالم، تشكيلة جيدة حقا وربما يكونوا أقرب إلينا من أي وقت مضى، خاصة في الترتيب».

وعن الثأر من إيفرتون بعدما أصيب فان دايك في اللقاء السابق بينهما، صرح: «لا نحمل أي ضغينة، ربما بعد أسبوعين أو 3 من تشخيص إصابة فيرجيل، كان جيدا ألا نلعب أمامه، الآن لا نفكر في الأمر، لكنها ما تزال مباراة ديربي، وهذا يكفي لتحفيزنا».