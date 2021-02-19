شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لتأمين بعثة الزمالك في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك تدريباته، غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيت السنغالى، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقى، والمقررة الثلاثاء المقبل، في السنغال.

وستتوجه بعثة الفريق بعد المران مباشرةً إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة التي ستقل الفريق إلى السنغال لخوض المباراة.

وأرجأ «باتشيكو» إعلان أسماء القائمة التي سيصطحبها إلى السنغال، حتى مران غدٍ السبت، لإضفاء التنافس بين جميع اللاعبين المقيدين إفريقيًا من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في المباراة، وتضم قائمة الزمالك الأفريقية:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد.

وفى الدفاع: محمد عبدالشافى ومحمود حمدى «الونش» ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وحمزة المثلوثى وأحمد عيد وحسام عبدالمجيد.

وفى الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف «روقا» وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفنى ويوسف إبراهيم «أوباما» وحسام أشرف.

وفى خط الهجوم: مروان حمدى وحميد أحداد وأسامة فيصل.

وقرر «باتشيكو» عدم أداء اللاعبين أي تدريبات فور وصولهم السنغال، والاكتفاء بالمران الصباحى، الذي سيؤديه الفريق في القاهرة.

وطلب «باتشيكو» فرض السرية على التدريبات في السنغال، ومنع حضور وسائل الإعلام السنغالية التدريبات الأخيرة للفريق، والاكتفاء فقط بالحضور في الوقت المقرر من قِبَل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهو ربع الساعة الأول فقط من المران.

وأعلن أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، أنه تم التنسيق مع مسؤولى السفارة المصرية في السنغال من أجل خوض الفريق مرانين على ملعب المباراة لإكساب اللاعبين حساسية اللعب عليه.

يأتى هذا في الوقت الذي أبلغ فيه مسؤولو السفارة المصرية في السنغال نظراءهم بالزمالك بأن سلطات الأمن في السنغال اتخذت جميع الإجراءات لتأمين بعثة الفريق، منذ وصولها إلى السنغال حتى مغادرتها إلى القاهرة.

وحرص «باتشيكو» على عقد جلسة مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على بطل السنغال، في عقر داره، والعودة بالنقاط الثلاث للمنافسة على صدارة جدول المجموعة منذ بدايتها، وتعويض النقطتين اللتين فقدهما الفريق بالتعادل في الجولة السابقة أمام مولودية الجزائر.

من ناحية أخرى، أثارت مبادرة بيع «تى شيرت» فرجانى ساسى الجدل داخل أروقة القلعة البيضاء، ما بين مؤيد لها بدعوى أنها تتم في العديد من الأندية الأوروبية، ورافض لها لتفادى تكرار حملة «ناديك يُناديك»، التي أثارت التهكم على النادى لفترة طويلة.