شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد علي معلول موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب على معلول، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بمفاوضات تجديد عقده، ووافق على التجديد لموسمين والاستمرار مع الفريق للمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادى لتوقيع العقود الجديدة.

في سياق متصل، تعقد لجنة التعاقدات بالنادى جلسة خاصة مع الثلاثى على معلول وجونيور أجايى وعمرو السولية عقب عودة البعثة من تنزانيا من أجل حسم تجديد عقودهم بناء على رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وغلق الباب أمام إغراءات الأندية التي بدأت تطارد اللاعبين عقب ظهورهم بمستوى جيد خلال المشاركة في مونديال الأندية الذي أقيم مؤخرا في قطر، وحقق خلاله الأهلى المركز الثالث.

من جهة أخرى، يؤدى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مرانه الأول في تنزانيا اليوم السبت استعدادا لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه وتقام المباراة على ملعب بنيامين مكابا في دولة تنزانيا.

ويبحث الأهلى عن انتزاع فوزه الثانى في المجموعة الأولى من أجل تأمين موقعه في الصدارة، خاصةً بعد فوز سيمبا في الجولة الأولى خارج قواعده على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف.

وكانت البعثة قد غادرت القاهرة عصر الجمعة على متن طائرة خاصة بعدما خاض الفريق مرانه ظهرا على ملعب مختار التتش، وذلك بسبب صعوبة أداء التدريبات في تنزانيا بسبب طول رحلة السفر التي استغرقت قرابة 5 ساعات، وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران الجمعة لشرح خطة المباراة المقبلة، والتكليفات الفنية للعناصر المرشحة للمشاركة في المباراة، كما اجتمع مع محمد شريف، مهاجم الفريق، طالبه خلالها بضرورة التركيز وعدم الانشغال بموضوع المشاركة حتى لا يتأثر مستواه الفنى، خاصة أنه يعتبر من العناصر الأساسية بالفريق وشدد عليه ببذل قصارى جهده لحاجة الفريق إلى جهود جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات مهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى.

وركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الختامى بالقاهرة، وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على إجراء تقسيمة مصغرة من ثلاثة فرق، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وقام موسيمانى بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين؛ لتنفيذ الجانب الخططى الذي يرغب في تنفيذه خلال مواجهة سيمبا، وطلب المدير الفنى تسجيلات لمباريات سيمبا الأخيرة لاستكشاف خبايا المنافس ووضع الخطة المناسبة للمباراة، وحذر المدير الفنى من التصريحات الاستفزازية من جانب سيمبا لتجنب تشتيت أذهانهم وطالبهم بالتركيز فقط في التدريبات.

وأعلن نادى سيمبا التنزانى عن موعد جديد لمباراته ضد الأهلى.

وقال حاج مانارا، الناطق الرسمى باسم نادى سيمبا، في المؤتمر الصحفى الذي عقد الجمعة: «سنواجه الأهلى في تمام الساعة (3 عصرا بتوقيت القاهرة)، ونتمنى أن تخرج المباراة في أفضل صورة».

وأشار المتحدث الرسمى باسم سيمبا إلى أن الكاف سمح بحضور 30 ألف مشجع في لقاء الأهلى.

وأوضح: «هذه المباراة ستحظى بمشاهدة الملايين من المشجعين في أفريقيا».