شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يعد بصرف 20 مليون جنيه لـ«اليد» بعد الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مجلس إدارة نادى الزمالك لاعبى فريق كرة اليد بجدولة الـ20 مليون جنيه قيمة مقدم العقود والمستحقات المتأخرة، التي تسببت في إثارة تهديد بعض اللاعبين اعتراضًا على تصريحات أحد مسؤولى اللجنة التنفيذية بأن الإدارة الحالية غير مسؤولة عن توفير المستحقات المتأخرة.

جاء ذلك بعد نجاح فريق اليد في تحقيق الفوز على النادى الأهلى، الخميس، بنتيجة 28- 27، على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدورى كرة اليد المصرى للمحترفين.

من جانبه، أعرب حسين زكى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة بالفوز في قمة الدورى.

وشدد على أن الفريق قدم مباراة كبيرة، حيث سادت الروح القتالية أداء اللاعبين، وبصفة خاصة في الشوط الثانى.

وأضاف «زكى» أن اللاعبين يركزون الآن في الملعب لرفع اسم الزمالك عاليًا، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك خبرات كبيرة، حيث نمتلك 8 لاعبين من عناصر المنتخب الوطنى المشارك في كأس العالم الأخيرة بمصر.