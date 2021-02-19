شكرا لقرائتكم خبر عن جالطة سراي يواجه ألانيا سبور في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادى جالطة سراى ضيفًا على نظيره فريق ألانيا سبور، السادسة مساء غد، على ملعب «باهجه شهير اوكولاري»، في مباراة مهمة بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى التركى لكرة القدم.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة لجالطة سراى بعدما أخرجهم ألانيا سبور من منافسات الكأس، الأسبوع الماضى، بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين، في منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس تركيا، لذلك تعد هذه المباراة مهمة للغاية بالنسبة لفريق جالطة سراى للثأر من ألانيا سبور.

كما حقق فريق جالطة سراى فوزًا مهمًا على منافسه فريق قاسم باشا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، أحرز مصطفى محمد هدفا وصنع الآخر في مباراة شهدت تألق الفرعون المصرى بشكل لافت للنظر، حيث حظي بإشادة الجميع سواء من جماهير فريق جالطة سراى أو الصحافة التركية.

ونجح النجم الدولى المصرى مصطفى محمد في تسجيل 4 أهداف، خلال مشاركاته الأربع مع الفريق التركى منذ انضمامه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل نادى جالطة سراى صدارة جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 51 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق فنربخشه، فيما يأتى فريق ألانيا سبور في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويسعى فريق جالطة سراى إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدورى التركى، منتظرًا سقوط فنربخشه من أجل الابتعاد عنه خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه، اختير المهاجم المصرى مصطفى محمد، لاعب جالطة سراى التركى، ضمن التشكيل المثالى للجولة الخامسة والعشرين من الدورى التركى، بحسب شبكة «sporx» التركية، بعدما نجح لاعب الزمالك المعار في تسجيل هدف الفوز لصالح جالطة سراى في الدقائق الأخيرة أمام قاسم باشا من ركلة جزاء، ليقود فريقه للفوز على قاسم باشا بهدفين مُقابل هدف.