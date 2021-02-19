شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة كريم العراقي في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت الساعات الماضية أزمة قوية بين إدارة النادى المصرى البورسعيدى وكريم العراقى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من كريم العراقى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «اللاعب فوجئ باستبعاده من معسكر المصرى الخاص بمباراة سموحة، الذي انطلق الخميس الماضى، على الرغم من تماثله للشفاء من الإصابة نتيجة الحادث الذي تعرض له أثناء العودة من برج العرب إلى بورسعيد».

وأضاف: «كريم العراقى علم أن استبعاده جاء بناءً على قرار إدارة النادى وليس استبعادا فنيا، وذلك بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادى، الذي ينتهى بنهاية الموسم المقبل».

وأوضح: «اللاعب لم يرفض تجديد تعاقده مع المصرى، كما تزعم إدارة النادى»، موضحا: «عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي توجت بها مصر، مجلس إدارة المصرى وعد اللاعب بتعديل عقده ورفعه للفئة الأولى تقديرًا للمستوى الذي ظهر عليه مع المنتخب الأولمبى في بطولة أمم إفريقيا».

وتابع: «إدارة المصرى لم تنفذ وعدها مع كريم العراقى، طوال الفترة الماضية»، مضيفا: «محمد الخولى عقد جلسة مع اللاعب في الأيام الماضية للاتفاق معه على تجديد عقده».

وواصل: «اللاعب طلب الحصول على الفئة الأولى كما وعدته إدارة النادى من قبل، خاصة أنه يحصل على 400 ألف جنيه في الموسم، ولكنه فوجئ برفض نائب رئيس النادى طلبه وعرض عليه حصوله على مليون و300 ألف جنيه في الموسم».

وأكمل: «اللاعب بعدما رفض عرض المصرى، بدأ الجهاز الفنى بقيادة على ماهر يستبعده من التشكيل الأساسى في المباريات الأخيرة قبل أن يتعرض لحادث سيارة، واستبعاده مؤخرا من معسكر الفريق في برج العرب بناءً على تعليمات إدارة النادى».