شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يشكر الأهلي على إنقاذ ثنائي الفريق عقب المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقي النادى الأهلي خطاب شكر من قبل مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، بعد الواقعة التي شهدتها المباراة بإصابة لاعبين بالفريق ونقلهما لأحد مستشفيات القاهرة.

حيث تضمن الخطاب: «يتقدم الدكتور محمد كمال، رئيس الوحدة الطبية بنادي المريخ، بالشكر للوحدة الطبية بالنادي الأهلي، ممثلة في دكتور عبدالمجيد والدكتور أحمد أبوعبلة».

وأضاف: «الشكر يأتي على وقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي».

وكان الجهاز الطبي بالمريخ استعان بعد اللقاء بالجهاز الطبي بالأهلي، بعد تعرض لاعبين من الفريق السوداني للإصابة.

وتدخل طبيب الأهلي لإبداء الرأي الطبي في حالة ثنائي المريخ، ونصح بنقلهما لأحد المستشفيات بالقاهرة، وقام بمتابعة حالتهما مع الأطباء المصريين.

وخضع ثنائي المريخ للفحص بالأشعة إلى جانب الإسعافات الأولية داخل المستشفى، حتى تم الاطمئنان عليهما دون تكاليف مالية.