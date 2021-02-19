شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف كأس دبي إيفزا للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف السبت منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو والتي تقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 8 فرق تضم أبرز نجوم اللعبة في العالم وبهانديكاب 18 جول .

ووضعت القرعة الفائزين في الجولة الأولى، أبوظبي وذئاب دبي كافو في مواجهة لتحديد ملامح صدارة المجموعة الثانية مبكراً خاصة وأنهما فازا في المباراة الافتتاحية على فريقي الإمارات وزيدان ويحملان تصنيفاً متساوياً (18 جول) وسيسعى كل منهما بالفوز لضمان التأهل لملاقاة المتأهلين من فرق المجموعة الأولى.

ويمثل فريق أبوظبي (18 جول) بقيادة فارس اليبهوني وبوتيستا ( 4 جول) وجونزالو( 6 جول) والفريدو كابيللا ( 8 جول)، في حين يمثل فريق ذئاب دبي كافو كل من حبتور الحبتور( 1 جول) وكيان هول ( 3 جول) وتوماس بيريزفورد( 6 جول ) وموزيو اليجاندرو( 8 جول).

وتجمع المباراة الثانية الفريقين الجريحين بعد خسارتهما في المباراة الافتتاحية، فريق الإمارات( 17 جول) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيرد ( 4 جول) وتوماس بانيللو (6 جول) وجوليرمو( 7 جول)، مع فريق زيدان( 18 جول) بقيادة عمرو زيدان ومعه كل من ومانويل بلازا ( 6جول) وجرونيمو ديل كاريل( 7 جول) وسيمون برادو( 8 جول) .