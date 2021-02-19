شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قاد إسماعيل مطر الوحدة للعودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة، في ختام مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي.

وسجل «سمعة» ثنائية من ركلتي جزاء (23 و84)، وأضاف البديل طحنون الزعابي الثالث (93).

ورفع إسماعيل أهدافه إلى 5 أهداف هذا الموسم مع 5 تمريرات حاسمة، وهو أفضل سجل له في الخمسة مواسم الأخيرة.

وتقدم «العنابي» من المركز الثامن إلى السابع برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد «النسور» عند 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.

بدأ الوحدة المباراة بجدية ورغبة في التقدم منذ انطلاقة المباراة، وافتتح التسجيل بهدف إسماعيل مطر من ركلة جزاء ارتكبها إسماعيل الحمادي ضد خليل إبراهيم، وسبق الهدف عدد من المحاولات من الفريقين لم تكن بالخطورة الكبيرة مع حصول خورفكان على هجمتين من مرتدات لم يوفق رامون والحمادي وعمر جمعة من ختامها بشكل جيد.

وحاول الضيوف الوصول إلى مرمى العنابي قبل نهاية الشوط الأول وسجل رامون هدف في الدقيقة 38 ألغي من قبل الحكم بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية «فار».

وبعد العودة من غرف الملابس، بحث أصحاب الأرض عن تسجيل هدف الأمان، بينما أضاع «النسور» فرصتين للتعادل أخطرها الكرة التي لعبت من دودو رأسية لحظة خروج الشامسي أبعدها دفاع العنابي.

وأضاف إسماعيل مطر الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء بنفس طريقة هدفه الشخصي الأول، وأكمل ثلاثية العنابي طحنون الزعابي بهدف من مسافة بعيدة.