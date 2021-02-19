شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يتعاقد مع قائد الكرخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي الشرطة الرياضي العراقي، مع قائد فريق الكرخ عدي شهاب، بشكل رسمي وبات من حقه تمثيل الفريق في منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي، أن قائد فريق الكرخ عدي شهاب قد وقع عقداً رسمياً مع ادارة النادي بحضور عضو الإدارة الدكتور عدي الربيعي.

يذكر أن الشرطة يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري العراقي بنهاية المرحلة الأولى وبفارق الأهداف عن الزوراء، وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في مباراة مهمة في افتتاح المرحلة الثانية.