شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل «مجنون» بين الوصل وكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الوصل وضيفه اتحاد كلباء 4-4 في مباراة مثيرة في استاد زعبيل ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، والتي شهدت العديد من الأحداث والتقلبات في النتيجة، وشهدت تسجيل آخر 3 أهداف بدءاً من الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (90+1).

وتابع «الإمبراطور» نتائجه الجيدة، حيث بقي سجله خالياً من الهزائم في آخر 7 جولات، بقيادة مدربه البرازيلي هيلمان، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، مقابل 23 لاتحاد كلباء.

كما تابع نجم الوصل فابيو ليما تألقه وسجل الأهداف الأربعة لفريقه «سوبر هاتريك» ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في وصافة صدارة الهدافين.

جاءت المباراة مجنونة بكل تفاصيلها، وتقدم كلباء 3-صفر، وعادل الوصل 3-3، ثم تقدم كلباء في الدقيقة 90+4، ليدرك الوصل التعادل 4-4 بعد دقيقتين (90+6).

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عن طريق أحمد جشك، الذي تابع كرة مرتدة من حارس المرمى سلطان المنذري (25)، وبعد 4 دقائق أضاف التوجولي ملابا الثاني، بعدما اصطدمت به تسديدة زميله ماجد راشد لتغير اتجاهها وتخدع حارس الوصل.

وتابع «النمور» صدمتهم لصاحب الأرض بتسجيل الثالث عبر رومولو سانتوس (35)، ليسجل كلباء 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة خارج أرضه بدوري الخليج العربي لأول مرة منذ أن فعلها عام 2012 أمام دبا الفجيرة.

وبدأت انتفاضة الوصل مع نهاية الشوط الأول، حيث قلص فابيو ليما الفارق بتسديدة مخادعة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم المدافع محمد سبيل ودخلت (45+2)

ثم قلص الوصل الفارق في الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها ليما (71)، ونجح هو نفسه في إدراك التعادل من ركلة جزاء ثانية (90+1) ، ليرد اتحاد كلباء ويتقدم بهدف رابع، عن طريق لابا في الدقيقة 90+4، لكن ليما أدرك التعادل مجدداً في الدقيقة 90+6.