شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى إنبى قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلبيتها قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأتى المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

كما أجرى رامى صبري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، مسحة جديدة اليوم الجمعة أثبتت إيجابيتها ليستمر اللاعب في العزل المنزلى والخضوع للبروتكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا المستجد.

ويحرص رامى صبري على ممارسة التدريبات بشكل يومي خلال فترة العزل المنزلى للحفاظ على لياقته البدنية، حتى يكون جاهزا للعودة للمباريات من جديد بمجرد شفائه من فيروس كورونا.

ووجه رامى صبري فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشكر لكل من حاول الاطمئنان على صحته خلال الفترة الماضية موضحا أن حالته مستقرة ولا تظهر عليه أى أعراض للفيروس.

ومن ناحية أخرى أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن خطاب الجبلاية للأندية بتحمل تكاليف مسحات كورونا والتى تقدر بـ 3 ملايين جنية، وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": "الطبيعي أن الدولة هي التى تدير منظومتها ومؤسساستها وهي من تتحمل، بعد توقف 4 أشهر كاملة السنة الماضية، أندية كبيرة لن تتمكن من الوفاء بالتزامتها مع لاعبيها، وتم تخفيض المستحقات، ولم نكن نضمن استمرار المسابقة، ومن البداية خالص لم يقال هذا الكلام بأن تتحمل الأندية التكاليف".