الارشيف / اخبار الرياضه

بطولات الجمهورية وافريقيا تؤهل منتخب ألعاب القوى لأولمبياد طوكيو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات الجمهورية وافريقيا تؤهل منتخب ألعاب القوى لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين ، لانطلاق بطولات الجمهورية على مستوى الناشئين و الشباب و الكبار ، والتي تنطلق مارس المقبل ، حيث ترجع أهميتها كونها تندرج  ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو .

أكد سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ، في تصريحات خاصة أن بطولة الجمهورية التي تقام خلال شهرى مارس و إبريل تدخل ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ، على ان تنتهى البولة قبل شهر رمضان.

أضاف شاهين انه من المقرر ان يطير المنتخب بعد شهر رضان الى الجزائر للمشاركة في منافسات البطولة الافريقية ، و المؤهلة للاولمبياد أيضا .

وكشف رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم إقامة معكرات خارجية للاعبى المنتخبات بعد نهاية شهر رمضان ، ضمن خطة الاعداد لطوكيو .

حصد المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى 7 ميداليات متنوعة خلال المشاركة في بطولة فزاع الدولية بدبى المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 التى اقيمت خلال الفترة من 6 إلى 14 فبراير 2021.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا