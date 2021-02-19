شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات الجمهورية وافريقيا تؤهل منتخب ألعاب القوى لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين ، لانطلاق بطولات الجمهورية على مستوى الناشئين و الشباب و الكبار ، والتي تنطلق مارس المقبل ، حيث ترجع أهميتها كونها تندرج ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو .

أكد سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ، في تصريحات خاصة أن بطولة الجمهورية التي تقام خلال شهرى مارس و إبريل تدخل ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ، على ان تنتهى البولة قبل شهر رمضان.

أضاف شاهين انه من المقرر ان يطير المنتخب بعد شهر رضان الى الجزائر للمشاركة في منافسات البطولة الافريقية ، و المؤهلة للاولمبياد أيضا .

وكشف رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم إقامة معكرات خارجية للاعبى المنتخبات بعد نهاية شهر رمضان ، ضمن خطة الاعداد لطوكيو .

حصد المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى 7 ميداليات متنوعة خلال المشاركة في بطولة فزاع الدولية بدبى المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 التى اقيمت خلال الفترة من 6 إلى 14 فبراير 2021.