شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي و التوأم يجتمعون بفريق الكرة فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى أجتماعاً اليوم بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى و لاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وأشار رئيس النادى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً في بداية هذا الموسم ، بالإضافة لوجود جهاز فنى قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن.

وشدد محمد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان و وادى دجلة و إنبى، و ضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات ، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة و تاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.



اجتماع مجلس الاتحاد السكندري



الاتحاد السكندري

وخضع الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى حسام حسن لمسحة كورنا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية فى السابعة والنصف مساء. واطمأن حسام حسن على سلامة عمار حمدى والذى خضع لاختبار طبى قبل التدريب مساء الخميس، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب ضمن اختيارات حسام حسن في قائمة مباراة أسوان من خلال ما أظهره عمار حمدي من حماس. وأصبح الجهاز الفني في حيرة من اختيار قائمة الفريق للقاء أسوان بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين، حيث إن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء حسام عاشور والذى خضع لجلسه علاجية بسبب شكوى من الآلام فى الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة أسوان. يذكر أن حسام عاشور لم يشارك مع الفريق إلا لدقائق محدودة وهناك تساؤلات حول مصير اللاعب، خاصة بعد أن ترددت أنباء حول رغبة اللاعب بالاكتفاء بالفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى وإعلانه الاعتزال والعودة للأهلى.