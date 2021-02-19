شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفتوح: سأقاضى عبد الله جمعة فى النيابة والفيفا.. ولن أقبل شهرته على حسابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم أبو الفتوح وكيل اللاعبين، عن دهشته من التصريح الذى ادلى به عبد الله جمعة ظهير ايسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ونفى خلاله علاقته بـ"حازم"، وتبرأ من التصريحات التى أدلى بها الأخير، قائلاً عبر استورى حسابه الشخصى على انستجرام: "ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى .. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".

وقال حازم فتوح فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "لن أصمت أمام تلك المهزلة، ولن اسمح بتشويه اسمى وسمعتى، ووكلت المحامى الخاص بي لمقاضاة عبد الله جمعة بعد تلك التصريحات الهزلية، والتى تعكس مدى جهل بعض اللاعبين وعدم ادراكهم للأمور وعواقبها".

أضاف وكيل اللاعبين: "أمتلك محادثات مسجلة على الواتس أب مع عبد الله جمعة، وتم إرفاقها بالملف الذى سيقدم للنيابة، ومن بعده سأقدمه للفيفا، التى تحمى حقوق وكلاء اللاعبين مثلما تحمى حقوق اللاعبين أنفسهم، واللاعب وجه لى الشكر على تصريحاتى التى أدليت بها أمس فى وسائل الإعلام، ثم فوجئت بنفيها منذ قليل".

تابع: "هو ابتعد عن الصورة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وحب ياخد اللقطة ويتشهر على حسابى، ولن أسمح بذلك، ولن أفرط فى حقى وحق شركتى".

وكان حازم أبو الفتوح أكد إن عبد الله لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل

وأكد أبو الفتوح إن اندية اوربية بالفعل طلبت التعاقد مع اللاعب وفي طريقها لارسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة حسب تصريحات أبو الفتوح الذى يرى ان مصلحة اللاعب هو الرحيل في الوقت الحالي مبكره خاصة مع تقدمه في السن يزيد من صعوبة الحصول على عروض اوربية جيدة.