شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ثالث جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 020 / 2021 ، حيث شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سموحة على القناة3/1 و الزمالك على بتروجت 3/0و الأهلى على هليوبوليس 3/0 و طلاع الجيش على الترسانة 3/0والاتحاد السكندرى على سبورتنج 3/0والطيران على الداخلية3/1 .

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

فيما أكد غزلان على إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور، وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه من غير المسموح حضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد غزلان مشاركة 4 منتخبات فى هذه البطولة بعد إرسال منتخبى الكاميرون والكونغو الديمقراطية والمغرب بعد إعتذار أفريقيا الوسطى، تأكيدات المشاركة بخلاف مصر "البلد المنظم".

وأوضح غزلان أن وصول الوفود بدأ أمس ، على أن يعقد الاجتماع الفنى اليوم قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.