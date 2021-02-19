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الاتحاد السكندري يعلن سلبية كورنا قبل موقعة أسوان ويفتتح قاعة المؤتمرات بفرع سموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى سلبية مسحة كورنا التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى وجميع العاملين استعدادا لمواجهة أسوان بالدورى والمقرر لها الأحد على استاد الإسكندرية في السابعة مساء.

 

كان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري قد عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ومدير الكرة ابراهيم حسن واستمع للثنائى واطمئن على الحالة النفسية والمعنوية والفنية للاعبين ثم عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين وطالبهم بالعودة لتحقيق نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة بداية من مباراة أسوان مرورا بوادى دجلة وختاما بانبى حيث يخوض الفريق الثلاث لقاءات على استاد الاسكندرية.

 

ووعد مصيلحى بالإفراج عن مستحقات اللاعبين فى حال تحسن النتائج وتحقيق نتائج ايجابية، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس وهم ابراهيم شعبان و أحمد عبد المجيد، ويخوض الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه فيما يدخل اللاعبين غدا السبت معسكر مغلق.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى افتتح فيه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأحمد عبد المجيد وإبراهيم شعبان إعضاء مجلس الإدارة اليوم الجمعة قاعة المؤتمرات الجديدة بفرع النادى بسموحة و التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتكون جاهزة لإستقبال جميع المناسبات والإجتماعات الخاصة بزعيم الثغر مستقبلاً.

 

وتم تجهيز القاعة لتستقبل محاضرات الفريق الأول لكرة القدم بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التليفزيوني لإستعراض الجوانب الفنية والخططية ‏التي يرغب في تنفيذها  المدير الفني خلال المواجهات القادمة كما تم تطوير و تحديث قاعة إجتماعات مجلس إدارة النادى بالإضافة للمقر الخاص بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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