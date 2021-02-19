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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن سلبية كورنا قبل موقعة أسوان ويفتتح قاعة المؤتمرات بفرع سموحة والان مع تفاصيل الخبر
ووعد مصيلحى بالإفراج عن مستحقات اللاعبين فى حال تحسن النتائج وتحقيق نتائج ايجابية، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس وهم ابراهيم شعبان و أحمد عبد المجيد، ويخوض الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه فيما يدخل اللاعبين غدا السبت معسكر مغلق.
يأتى هذا فى الوقت الذى افتتح فيه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأحمد عبد المجيد وإبراهيم شعبان إعضاء مجلس الإدارة اليوم الجمعة قاعة المؤتمرات الجديدة بفرع النادى بسموحة و التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتكون جاهزة لإستقبال جميع المناسبات والإجتماعات الخاصة بزعيم الثغر مستقبلاً.
وتم تجهيز القاعة لتستقبل محاضرات الفريق الأول لكرة القدم بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التليفزيوني لإستعراض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها المدير الفني خلال المواجهات القادمة كما تم تطوير و تحديث قاعة إجتماعات مجلس إدارة النادى بالإضافة للمقر الخاص بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .