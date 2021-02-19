شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يصل السنغال لترتيب الأوضاع قبل وصول بعثة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى السنغال منذ قليل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، على السفر قبل بعثة الفريق من أجل ترتيب كافة الأوضاع من الناحية الطبية والوقائية من فيرس كورونا قبل وصول الفريق إلى السنغال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة غدا السبت متوجهة إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن برنامج الفريق غدا السبت قبل السفر إلى السنغال حيث قرر باتشيكو خوض اللاعبين التدريب في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم تناول وجبة الغداء يعقبها التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي ثم استقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.