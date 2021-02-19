شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي في رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما شهدت الرحلة غياب أكثر من لاعب عن صفوف الفريق الأحمر في هذه المواجهة سواء للإصابات أو الإيقاف.

ويغيب عن الأهلي في رحلة تنزانيا كلا من علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بنفس العضلة ووليد سليمان للإصابة بتمزق في العضلة ذاتها، وصلاح محسن للإصابة في العضلة الأمامية وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي بعد أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

وغادرت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.