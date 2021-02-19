شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للأهلي طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر الالتزام ببرنامجه التأهيلي، بعد إصابته في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن مباراتي فريقه ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، بالالتزام ببرنامجه التأهيلي، بعد تخلفه عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجهيز طاهر للمشاركة في مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش بالجولة الرابعة عشر من عمر الدوري والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

ويحتاج طاهر بعض الوقت حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات، حيث تم استبعاده من رحلة تنزانيا بسبب عدم تماثله للشفاء الكامل من الإجهاد في العضلة الخلفية.

ويغيب عن الأهلي في رحلة تنزانيا كلا من علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بنفس العضلة ووليد سليمان للإصابة بتمزق في العضلة ذاتها، وصلاح محسن للإصابة في العضلة الأمامية وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي بعد أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

وغادرت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.