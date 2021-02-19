شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف برنامج الزمالك قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن برنامج الفريق غدا السبت قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حيث قرر باتشيكو خوض اللاعبين التدريب في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم تناول وجبة الغداء يعقبها التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي ثم استقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الفريق الأبيض كان تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى التي احتضنها ستاد القاهرة الدولي الجمعة الماضي.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.