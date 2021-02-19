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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 2/ 2021 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال، وسلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال، وبيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب.

بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال

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