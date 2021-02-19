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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 19/ 2/ 2021 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، بعثة الأهلى تغادر القاهرة متجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال، وسلبية مسحة للاعبي الزمالك قبل رحلة السنغال، وبيراميدز يستعيد الأوروجويانى دييجو رولان فى مواجهة راسينج كلوب.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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