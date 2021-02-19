شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يصطدمون بالكونغو الديمقراطية فى افتتاح بطولة أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرون والمغرب مع الكاميرون، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم2021 .

تشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بدءا من غدا السبت على الصالة المغطاه بإستاد القاهرة إجراءات إحترازية مشددة في ظل إنتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين في البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين في مجال البطولة التحاليل بمقر الإتحاد ، ولن يسمح بدخول البطولة لأي شخص لم يجري التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

ويترأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه أيمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساعده عماد الباهى .