شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 11 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة وادي دجلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.