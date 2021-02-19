الأهلي لمصراوي: لم نبلغ بأي شكوى.. والمريخ أول من كرمنا بعد البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي:

نفى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عملهم بوجود أي شكوى من نادي المريخ ضد محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق على خلفية مباراة الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحاته لمصراوي اليوم الجمعة: "العلاقة بيننا ونادي المريخ طيبة جدا وهو أول نادي كرمنا بعد تتويجنا بالبرونزية في كأس العالم للأندية."

وتابع: "المريخ أهدى الأهلي درع النادي وكان قمة الروح الرياضية وقالوا عنا أننا شرفنا الكرة الإفريقية والعربية وخلال المباراة قام المريخ بإهداء قميصه للأهلي وحدث منا الأمر ذاته."

وأضاف: "الأهلي يقدر نادي المريخ جدا والعلاقة قوية ويحترمه جدا وتكريمهم كان عزيز علينا جميعًا وهذه هي الروح الرياضية والأخلاق التي يجب أن تكون بيننا دائمًا."

وفاز الأهلي على المريخ بنتيجة 3-0 في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.