علي أبو جريشة: أتمنى أن يستثمر الإسماعيلي الروح التي ظهر بها أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن على لاعبي فريقه استثمار الروح التي كانوا بها أمام الزمالك في باق مباريات الدوري.

وأضاف أبو جريشة، في تصريحات لفضائية الزمالك:"لابد أن يتمسك اللاعبين بالروح والأداء فهما سلاح أي فريق وقدموا عرضاً طيبًا أمام الزمالك ولايوجد أي مباراة سهلة وصعبة في الدوري فكل المباريات مهمة".

وأضاف رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي:"هناك تعاون بيني وبين المدير الفني للفريق فقد جاء مؤخراً وكذلك يتواجد عماد سليمان ولديه الخبرة ويجلس مع المدرب أيضاً وهذا لمصلحة النادي فلابد من وجود شخص في البداية أمينًا يوضح الصورة للمدرب ويتأكد المدرب من ذلك بنفسه لأننا مصلحة واحدة".

وأشار أبو جريشة، إلى أن أداء واختيارات الفريق من اختصايات المدير الفني، مضيفاً:"لكل منا اختصاصه حتى لايحدث مشكلة فيهمني خلال الفترة الحالية التركيز في الملعب وخارجه".

وأتم رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي قائلاً:"الجمهور هو الدافع للاعبين ودائمًا يكون خلفهم فهذه الفترة حرجة ولدينا لاعبين قادرون على الظهور بشكل جيد".