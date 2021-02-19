طبيب الزمالك يصل السنغال لمتابعة التدابير الاحترازية قبل مواجهة تونجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، إلى السنغال، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق.

ويتولى الثنائي محمد أسامة و حمادة الدالي مهمة متابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتغادر بعثة الزمالك، القاهرة غدا السبت متوجهة إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.