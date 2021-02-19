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الزمالك يُعلن برنامج فريقه قبل السفر لمواجهة تونجيث السنغالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يستعد فريق الزمالك للسفر يوم غد السبت إلى السنغال؛ لمواجهة فريق تونجيث هناك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة باتشيكو حصة تدريبية للاعبين في تمام الثانية من ظهر يوم غد بمقر النادي قبل تناول وجبة الغداء ثم التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي لاستقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره السنغالي، تونجيث يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

يُذكر أن الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام نظيره مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى التي جمعتهما على ملب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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