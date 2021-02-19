الزمالك يفوز على الطيران بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصل الزمالك انتصاراته في مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 32-23، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 17-14.

وواصل الفريق الأبيض تفوقهم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة الذي حسموه لصالحهم بفارق 9 أهداف.

وأصبح رصيد الزمالك 16 نقطة بعد الفوز على الطيران، الذي أصبح رصيد 8 نقاط.

وبهذا واصل الزمالك انتصاراته بعد فوزه مساء امس الخميس على الاهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المنافسة على اللقب.

وتقام مباريات هذه المرحلة الحاسمة لتحديد بطل المسابقة بنظام الذهاب والإياب، حيث يتبقى على نهاية البطولة 9 جولات.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.