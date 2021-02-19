"بسبب العنصرية".. أزمة محتملة بين الأهلي والمريخ بطلها كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قرر نادي المريخ السوداني، تقديم شكوى رسمية ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، حيث اتهم النادي السوداني "كهربا" بالعنصرية.

وأفادت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن إدارة نادي المريخ اتهمت "كهربا" بالإساءة للاعب الفريق السوداني عبدالرحمن إسحاق بعبارات عنصرية، وذلك خلال لقاء الفريقين والذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي السوداني، أن مجلس إدارة النادي طالب رئيس البعثة الصادق مادبو بزيارة مقر الاتحاد الأفريقي "كاف" من أجل تقديم الشكوى واللجوء لتسجيل المباراة.

وذكر المصدر، أن بعض لاعبي الأهلي بقيادة عمرو السولية استنكروا تصرف "كهربا" ووبخوه عليه، مشددًا أن "كهربا" تعمد تغطية فمه ليخفي الإساءات القبيحة التي وجهها للاعب المريخ.

وأشار المصدر، إلى أن المريخ سيصعد القضية للفيفا حال عدم مبادرة كاف بمعاقبة اللاعب والمعروف عنه الاستهتار وعدم الانضباط وسوء السلوك.

وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على المريخ بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي اتجهت إلى تنزانيا اليوم الجمعة من أجل مواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الثانية.