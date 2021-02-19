فيديو يوتيوب | شاهد اهداف العين والفجيرة في الدوري الاماراتي “الزعيم يعود إلى المربع الذهبي”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة العين والفجيرة ضمن مباريات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، في الجولة الـ 17 من الدوري الاماراتي، والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

تمكن العين من الظفر بالثلاث نقاط بعد تقديمه لمستوى فني متميز بقيادة الثنائي “كايو كانيدو ولابا كودجو” على مدار الـ 90 دقيقة، لينتصر بنتيجة 1/3 ويعود إلى المربع الذهبي.

سجل كايو كانيدو الهدف الأول في الدقيقة 23، وعاد بمساعدة لابا كودجو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 83، بينما تكفل لابا كودجو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحتسبت كوقت ضائع، سجل اللاعب السويدي صامويل آرمينتيروس هدف الفجيرة الوحيد في الدقيقة 90 ليحفظ ماء وجه فريقه.

انطلقت مباراة العين والفجيرة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية بحضور معظم نجوم نادي العين.

ونقل بث مباشر مباراة العين والفجيرة على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد الشحي، كما نقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.

وسعى نادي العين الاماراتي للبناء على الفوز الثمين الذي حققه في الجولة 16 أمام نادي الشارقة، وتحقيق الفوز على الفجيرة للعودة إلى المربع الذهبي.

ورفع العين رصيد نقاطه لـ 30 ليتفوق على النصر الخامس بفارق الأهداف فقط، ويصبح على بُعد 7 نقاط فقط من الشارقة المتصدر، الأمر الذي قد يُعيد المنافسة على اللقب من جديد.

وسقط الشارقة المتصدر بـ 37 نقطة في فخ التعادل الإيجابي أمام الظفرة يوم أمس الخميس في افتتاح هذه الجولة وهو ما مَثل حافز كبير أمام لاعبي العين.

أما نادي الفجيرة فقد بات على شفى حفرة من السقوط إلى مراكز الهبوط، إذ يحتل المرتبة ال12 برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن عجمان قبل الأخير.