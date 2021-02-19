كالتشيو ميركاتو: ميلان ويوفنتوس ينضمان إلى الفرق المهتمة بخدمات سفيان رحيمي

كشفت صحيفة ايطالية رغبة عملاقا الكرة الايطالية “ميلان ويوفنتوس” في الحصول على خدمات النجم المغربي الصاعد مع نادي الرجاء البيضاوي “سفيان رحيمي” بعد تألقه الواضح في منافسات كأس الأمم الافريقية للمحليين الأخيرة في الكاميرون.

وقالت صحيفة “كالشيو ميركاتو” واسعة الانتشار في إيطاليا وأوروبا “إن حامل لقب الدوري الايطالي يوفنتوس ومواطنه ميلان، سيتنافسان على نجم منتخب المغرب الجديد، بعد نجاحه الباهر في بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي أقيمت في الكاميرون هذا الشهر وانتهت بتتويج أسود أطلس”.

واستطاع سفيان رحيمي الذي يلعب في مركز الجناح المهاجم مع نادي الرجاء البيضاوي، أن يلفت الانتباه إليه خلال بطولة أمم إفريقيا 2020 التي أقيمت في الكاميرون في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير، بالاضافة إلى مستواه الرائع في الدوري المغربي الموسم الماضي 2020/2019، حيث تسببت أهدافه في تتويج الفريق بلقب (البطولة).

ومع إجمالي 5 أهداف في 6 مباريات لعبها ببطولة كأس أفريقيا للمنتخبات المحلية، ارتفعت تطلعات إدارة نادي الرجاء البيضاوي في بيعه بمبلغ ضخم للغاية يفوق المليوني يورو.

وسارع مسؤولو الرجاء البيضاوي نحو تمديد عقد سفيان رحيمي بعد فوزه بلقبي هداف كأس أمم أفريقيا للمحليين وأفضل لاعب في البطولة، بهدف رفع قيمة فسخ تعاقده أمام أحد الأندية الراغبة في ضمه.

يذكر أن سفيان رحيمي كان قريباً من الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف نادي العين الاماراتي الذي قدم مبلغ 2 مليون دولار من أجل مهاجم النسور الخضر، إلا أن مطالب الفريق البيضاوي، جعلت اللاعب الشاب، يستمر في الدوري المغربي لنهاية الموسم 2020/2021 على أقل تقدير.