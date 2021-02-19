جمهور الاهلي يرفض قرار بين سبورت ويهاجم أحمد الطيب بهاشتاج صريح

خَيبت إدارة قنوات بين سبورت آمال جمهور الاهلي المصري بتكليف المعلق الرياضي “أحمد الطيب” للتعليق على مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2021/2020، والمقرر لها يوم 23 فبراير الجاري على الأراضي التنزانية.

واعترض جمهور الاهلي على اختيار أحمد الطيب للتعليق على المباراة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، واصفًا المعلق في العديد من التغريدات بـ “نذير الشؤم” الأول على فريقهم، مُطالبين إدارة بين سبورت بتغييره على وجه السرعة بأحد المعلقين العرب “خليل البلوشي أو عصام الشوالي”.

ووصل إلى حساب بين سبورت على تويتر رسائل غاضبة بعد إعلان خبر تعيين أحمد الطيب عصر اليوم الجمعة، حيث يعتقد الجمهور أن نفس هذه النوعية من الرسائل كانت سببًا في استبعاد الطيب من جميع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2020، والتي نُقلت عبر البث المباشر المفتوح لـ (beIN Sports HD).

ورفض أحمد الطيب من قبل جمهور الأهلي ليس على مباراة سيمبا فقط بل على كافة المباريات الأخرى، حتى لو كانت ودية بحسب ما قاله عشاق الفريق.

وكتب عضو يُدعى @ahmed_mr7 في رسالته إلى حساب بين سبورت بتويتر “نرفض أحمد الطيب معلقًا على مباريات الأهلي المصري”، وصحب الرسالة بوسم (هاشتاج) كتب فيه “تعليق الطيب للاهلي مرفوض”، وهو نفس الوسم الذي استخدمه معظم أنصار الفريق اليوم، على أمل أن تتأثر بين سبورت وتستبعد المعلق.

إليكم بعض التغريدات من هاشتااج تعليق الطيب للاهلي مرفوض