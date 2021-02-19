تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل معظم المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد القاري قال فيه: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين".



وأضاف: "سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسيقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فترة المباريات الدولية في حزيران/يونيو".



وذكر الاتحاد الآسيوي في مقدمة البيان أن القرار جاء "بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد-19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء".



وتقرر تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولتين إلى يونيو المقبل، على أن تقام بنظام التجمع، بعدما كان من المقرر أن تقام في آذار/مارس المقبل.



واستثنى الاتحاد الآسيوي في بيانه المباريات التي ستقام في 25 مارس بين السعودية مع اليمن، وطاجكستان مع منغوليا، ومباريات أستراليا مع نيبال، واليابان مع منغوليا في 26 من الشهر ذاته.



جدير بالذكر أن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا، لُعب منها خمس مباريات فقط لكل منتخب، وتبقى خمس آخرين.



المصدر: الأناضول