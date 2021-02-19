شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يحدد 104 ملايين إسترلينى للتخلي عن سانشو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن نادي بوروسيا دوتموند، جدد آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع جادون سانشو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واضافت الصحيفة، أن مسؤولي دورتموند موافقون على بيع سانشو الصيف المقبل، في الوقت الذي ما زال يحرص فيه مانشستر يونايتد على إعادة اللاعب للبريميرليج.

وأوضحت الصحيفة، أن دورتموند يفضل الاحتفاظ باللاعب إيرلينج هالاند لما بعد هذا الموسم، على الرغم من وجود شرط في عقده يجعله متاحا في صيف 2022 مقابل 65 مليون إسترليني فقط، ومع ذلك، يرجح دورتموند رحيل سانشو في الصيف المقبل، مع الاحتفاظ بهالاند لموسم آخر على الأقل.

وختمت الصحيفة بأن مسؤولي دورتموند على استعداد للتخلي عن سانشو، إذا حصلوا على مقابل يصل إلى 104 ملايين إسترليني.