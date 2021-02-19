شكرا لقرائتكم خبر عن كروس: الحديث عن مستقبل زيدان مع ريال مدريد يتجدد مع أي تعثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أن الجدل حول استمرار الفرنسي زين الدين زيدان، في منصبه كمدير فني للميرنجي، سيعود إلى الظهور مع أول تعثر للفريق.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات متتالية بالليجا، أعادت الثقة قبل مواجهة بلد الوليد، غدا السبت، بالجولة الـ24 من الليجا.

وقال كروس، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «شهد الموسم الجاري جدلا حول مستقبل زيدان في مناسبتين أو ثلاث، أنا متأكد أنهم سيعودون لهذا الأمر مرة أخرى بعد الهزيمة التالية، يعتمد ذلك دائما على كيفية التعامل مع الأمر، لقد حققنا 3 انتصارات على التوالي، وهناك حالة من الاستقرار النسبي في الإعلام حول زيدان، لكن من الواضح أن وضعنا لا يحتمل إهدار نقاط أخرى في الدوري».

وأضاف: «ريال مطالب بالفوز دائما في جميع المباريات، وجميع المنافسات التي يشارك بها، ولا تقبل الجماهير خروج الفريق دون ألقاب في الموسم، لذلك علينا مواصلة الانتصارات في مباراة بلد الوليد أولا، ثم مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، وأتمنى أن يستمر الهدوء حول مستقبل زيدان بتحقيق الفوز».