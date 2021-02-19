شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يلوح بمفاجأة في قائمة الزمالك المتوجهة إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بتأجيل إعلان أسماء القائمة التي سيصطحبها إلى السنغال، لخوض مواجهة تونجيت، حتى مران غدا السبت، لإضفاء التنافس بين جميع اللاعبين المقيدين أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في المباراة.

ولوح باتشيكو لجهازه المعاون باحتمالية وجود مفاجأة في القائمة التي ستسافر إلى السنغال لخوض المواجهة.

وتضم قائمة الزمالك الإفريقية، كلاً من، في حراسة المرمي: محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد.

وفي الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبدالمجيد.

وفي الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرزاق «شيكابالا» ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف «روقا» وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم «أوباما» وحسام أشرف.

وفي خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل.